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"Продолжаем наступательные действия": Сырский посетил передовую на Бахмутском направлении

Автор
Яна КовальЯна Коваль
Дата публикации
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Время на прочтение
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"Продолжаем наступательные действия": Сырский посетил передовую на Бахмутском направлении

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский. / Фото: Министерство обороны Украины

Командующий Сухопутными войсками ВСУ совместно с командирами детально спланировали действия и дальнейшую стратегию: оборонная операция продолжается.

На передовом Бахмутском направлении воины и командиры продолжают защищать Украину. 21 мая защитники были награждены Вооруженными Силами.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский.

Генерал-полковник поблагодарил и отметил воинов 3 ОШБр, 5 ОШБр, 30 ОМБр, 56 ОМПБр и 93 ОМБр, ежедневно уничтожающих врага.

"Силы обороны продолжают наступательные действия на флангах вблизи Бахмута. Несмотря на то, что мы сейчас контролируем окрестности города, значение его обороны не теряет своего смысла. В дальнейшем это предоставит нам возможности входа в город, когда произойдет смена оперативной обстановки на фронте", — отметил Сырский.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский побывал на передовой на Бахмутском направлении

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский побывал на передовой на Бахмутском направлении

Успехи Украины на Бахмутском направлении

Ситуация на Бахмутском направлении стабилизируется, Украина приняла инициативу на себя. Как сообщили в Минобороны, украинские военные взяли город в полуокружение, а оккупанты потеряли часть высот вокруг города. Украинские защитники сохраняют контроль над промышленными и инфраструктурными объектами и частным сектором Бахмута в районе "Самолет".

Это подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он опроверг заявления главы ППК "Вагнер" Евгения Пригожина о "взятии" Бахмута. Глава государства подчеркнул, что украинские военные находятся в городе и выполняют "важную задачу".

Напомним, на Бахмутском направлении 3-я отдельная штурмовая бригада ювелирно уничтожила технику россиян.

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Дата публикации
Просмотры
612
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