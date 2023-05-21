"Продолжаем наступательные действия": Сырский посетил передовую на Бахмутском направлении

Командующий Сухопутными войсками ВСУ совместно с командирами детально спланировали действия и дальнейшую стратегию: оборонная операция продолжается.
На передовом Бахмутском направлении воины и командиры продолжают защищать Украину. 21 мая защитники были награждены Вооруженными Силами.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский.
Генерал-полковник поблагодарил и отметил воинов 3 ОШБр, 5 ОШБр, 30 ОМБр, 56 ОМПБр и 93 ОМБр, ежедневно уничтожающих врага.
"Силы обороны продолжают наступательные действия на флангах вблизи Бахмута. Несмотря на то, что мы сейчас контролируем окрестности города, значение его обороны не теряет своего смысла. В дальнейшем это предоставит нам возможности входа в город, когда произойдет смена оперативной обстановки на фронте", — отметил Сырский.
Успехи Украины на Бахмутском направлении
Ситуация на Бахмутском направлении стабилизируется, Украина приняла инициативу на себя. Как сообщили в Минобороны, украинские военные взяли город в полуокружение, а оккупанты потеряли часть высот вокруг города. Украинские защитники сохраняют контроль над промышленными и инфраструктурными объектами и частным сектором Бахмута в районе "Самолет".
Это подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он опроверг заявления главы ППК "Вагнер" Евгения Пригожина о "взятии" Бахмута. Глава государства подчеркнул, что украинские военные находятся в городе и выполняют "важную задачу".
Напомним, на Бахмутском направлении 3-я отдельная штурмовая бригада ювелирно уничтожила технику россиян.
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