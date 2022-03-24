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Продолжаем работать над освобождением пограничников и гражданских с острова Змеиный – Верещук

Продолжаем работать над освобождением пограничников и гражданских с острова Змеиный – Верещук

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Продолжаем работать над освобождением пограничников и гражданских с острова Змеиный – Верещук

www.flickr.com/ARTEFAQUE

24 марта состоялся обмен украинских военных пленных и гражданских моряков.

Вицепремьер Украины, министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в видеообращении 24 марта сообщила, что сегодня состоялся обмен украинских военных пленных и гражданских моряков.

Они уже все в безопасности и получают необходимую помощь.

"Мы продолжаем работать над освобождением всех наших граждан, в том числе пограничников и гражданских с острова Змеиный", – заявила Верещук.

Также министер направила обращение в Российскую Федерацию об освобождении похищенных представителей местного самоуправления.

"Украина настаивает на том, что брать в плен гражданских является нарушением международного гуманитарного права и требует их немедленного освобождения", – отметила она.

Ирина Верещук рассказывает о результатах работы гуманитарных коридоров 24 марта

Ирина Верещук рассказывает о результатах работы гуманитарных коридоров 24 марта

Напомним, Украина и Россия осуществили  первый полноценный обмен военнопленными. Так, домой вернулись 10 украинских защитников, а в РФ – 10 военных.

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