"Продолжаем работать над разработкой маршрутов": Верещук о гумпомощи для захваченных оккупантами городов

"Продолжаем работать над разработкой маршрутов": Верещук о гумпомощи для захваченных оккупантами городов

Речь идет прежде всего о доставке продуктов и лекарств.

Сегодня, 16 марта, продолжается работа над разработкой маршрутов для гуманитарной помощи в захваченные оккупантами города.

Об этом во время брифинга сообщила вице-премьер — министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Сегодня мы продолжаем работать над разработкой маршрутов для гуманитарной помощи к захваченным оккупантами городам. Это продукты и лекарства. Это, в частности, города и поселки Луганской, Донецкой, Запорожской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Сумской и Херсонской областей", — заявила она.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 21-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

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