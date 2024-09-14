Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Продолжается атака российских ударных БпЛА: в Киевской области прогремели еще взрывы

Продолжается атака российских ударных БпЛА: в Киевской области прогремели еще взрывы

Иранские дроны-камикадзе не останавливают атаку

Враг не дает украинцам расслабиться.

В Обуховском районе Киевской области прозвучали взрывы.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Также Общественное заявило о том, что в Киеве раздались повторные звуки взрывов.

Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью.

"Продолжается атака российских ударных БпЛА. В пригороде Киева работала противовоздушная оборона. Зафиксировано падение обломков на черте города и области, за пределами жилой застройки. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", — заявил Сергей Попко. начальник КМВА.

Напомним, что ранее в столице обломки БПЛА упали на территорию коммунального предприятия.

Добавим, что по Украине кружат вражеские беспилотники: названо направление движения.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Массированная атака дронов на Одессу! Есть попадания и повреждения!  

Массированная атака дронов на Одессу! Есть попадания и повреждения!  

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация