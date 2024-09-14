Продолжается атака российских ударных БпЛА: в Киевской области прогремели еще взрывы

Враг не дает украинцам расслабиться.
В Обуховском районе Киевской области прозвучали взрывы.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
Также Общественное заявило о том, что в Киеве раздались повторные звуки взрывов.
Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью.
"Продолжается атака российских ударных БпЛА. В пригороде Киева работала противовоздушная оборона. Зафиксировано падение обломков на черте города и области, за пределами жилой застройки. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", — заявил Сергей Попко. начальник КМВА.
Напомним, что ранее в столице обломки БПЛА упали на территорию коммунального предприятия.
Добавим, что по Украине кружат вражеские беспилотники: названо направление движения.
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