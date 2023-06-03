Продолжается битва за Донбасс: враг направил большинство атак на Марьинку — Генштаб ВСУ

Оккупанты вели наступательные действия в районе города Марьинка Донецкой области, однако украинские защитники отбили все 9 атак противника.

Российская оккупационная армия продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток оккупанты совершили 16 атак, из которых 9 были направлены в район города Марьинки. Все они были отражены подразделениями Сил обороны.

Об этом сообщили в субботу, 3 июня, в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

За сутки российские оккупанты нанесли 19 авиационных ударов и совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружена.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Нанес авиационный удар в районе Гатища Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гремяч, Гай Черниговской области; Атинское, Александровка, Юнаковка, Могрица, Степок, Большая Писаревка Сумской области, а также Ивашки, Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Гоптовка, Высокая Яруга, Пыльная, Зеленое, Веселое, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Вильча, Боч и Чугуновка в Харьковской области.

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На Купянском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского Луганской области. Нанес авиационный удар в районе Сергеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

В Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровка Луганской области и Северск Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов, граничащих с линией столкновения Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Торское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в районе Ивановское, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Курдюмовка и Белая Гора Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Часов Яр, Славянск, Ивановское, Предтечино, Белая Гора, Нью-Йорк и Шевченко Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Невельское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении в эти сутки противник вел наступательные действия в районе города Марьинка, однако наши защитники отразили все 9 атак противника. Также были безуспешны наступательные действия в Александровке Донецкой области. В то же время, враг продолжает уничтожать наши города и села, нанес авиационный удар по Марьинке, совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Максимилиановка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Антоновка, Екатериновка и Янтарное Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледар и Пречистовка Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения, в том числе: Угледар, Пречистовка и Новоукраинка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районах Полтавка и Гуляйполе Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Времовка, Зеленое поле Донецкой области; Бурлацкое, Малиновка, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Каменское, Лукьяновское и Камышеваха Запорожской области, а также Золотая Балка, Змиевка, Берислав, Бургунка, Ивановка, Дачи, Зимовник, Белозерка, Днепровское, области и город Херсон.

Беспредел окупантов

Российские оккупационные войска продолжают оказывать давление на граждан Украины и нарушать права человека на временно захваченных территориях. В частности, в Геническом Херсонской области, в подвалах здания бывшей налоговой инспекции, принудительно удерживаются граждане Украины с проукраинской позицией.

В то же время, российские оккупанты продолжают использовать инфраструктуру временно оккупированных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим.

Недавно в населенном пункте Скадовск Херсонской области на территории детского сада захватчики обустроили полевой госпиталь, где на лечении находятся более 50 окупантов с ранениями разной степени тяжести.

Ответные удары

Авиация сил обороны в сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава.

Нашими защитниками были уничтожены 3 вражеских разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 1 зенитно-ракетный комплекс и 3 склада боеприпаса.

Напомним, 12 мая были опубликованы жуткие фотографии с Марьинки в Донецкой области, которую оккупанты фактически сравняли с землей.

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