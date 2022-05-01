Продолжается эвакуация из "Азовстали" в Мариуполе: Зеленский рассказал первые подробности

Продолжается эвакуация из "Азовстали" в Мариуполе: Зеленский рассказал первые подробности

Эвакуация гражданского населения из "Азовстали" в Мариуполе продолжается. Первая группа примерно из 100 человек уже идет на подконтрольную Украине территорию.

О деталях эвакуации, которой занимается в том числе и ООН, рассказал президент Украины Владимир Зеленский 1 мая в своем Twitter.

"Началась эвакуация гражданских из "Азовстали". Первая группа примерно из 100 человек уже идет на подконтрольную территорию. Завтра, 2 мая, будем встречать их в Запорожье", — написал Зеленский.

Он поблагодарил всю команду, которая присоединилась к организации эвакуации.

"Спасибо нашей команде! Сейчас они вместе с представителями ООН работают над эвакуацией остальных гражданских с территории завода", — добавил президент.

Началась эвакуация гражданских из Азовстали. Первая группа примерно из 100 человек уже идет на подконтрольную территорию. Будем завтра встречать их в Запорожье. Спасибо нашей команде! В настоящее время они вместе с представителями #ООН работают над эвакуацией остальных гражданских с территории завода. – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) May 1, 2022

Напомним, ранее советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил, что в Мариуполе на заводе "Азовсталь" находятся 1 500 – 2 000 человек.

20 женщин и детей с завода "Азовсталь" должны эвакуировать в Запорожье

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