"Продолжается мощная боевая работа": Гуменюк рассказала, что происходит возле Антоновского моста

Украинские силы продолжают давление на российскую армию на временно оккупированных территориях юга страны.

О том, какие есть успехи и какие сложности сообщила Наталья Гуменюк — руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг".

"Чтобы была сделана хорошая боевая работа, нам нужна информационная тишина. Сейчас идет мощная боевая работа, в частности акцент на контрбатарейной борьбе. Особенности линии фронта в нашей зоне ответственности — она проходит по реке Днепр. При этом ее русло несколько деформировано в результате той катастрофы, которую создали рашисты, подорвав Каховскую дамбу. Очень усложнена эта боевая работа, но за прошедшие сутки в наших достижениях - 49 уничтоженных оккупантов и 15 единиц вражеской техники. Автобронетехники 8 единиц, 4 лодки и беспилотные летательные аппараты, которые враг существенно активизировал. Усилилась беспилотная разведка. Нами было отработано по двум беспилотным разведчикам, которые залетали в направлении Николаевской области. Ночью это отразилось на нашей боевой работе, над Николаевщиной были уничтожены два вражеских ударных беспилотника типа "шахид"", — сказала она.

Как отметили ранее аналитики ISW, россиянам не удается пойти на прорыв, даже имея численное преимущество. По их мнению, россияне предпринимают неудачные попытки наступления из-за плохого командования.

"Российское военное командование слепо приказало российским войскам отвоевать территорию под пролетом Антоновского моста на восточном берегу, что привело к значительным потерям среди российского личного состава и бронетехники из-за обстрелов со стороны украинской артиллерии и дистанционно установленных мин", — отметили эксперты.

По данным британской разведки, украинские военные пересекли Днепр возле Антоновского моста под Херсоном и пытаются закрепиться на левом берегу.

Президент Владимир Зеленский признавал, что наступление дается нелегко из-за заминированных россиян территории, но подчеркнул, что Украина будет продвигаться так, как сочтет нужным.

Справка:

29 июля 2022 года Вооруженные силы Украины нанесли удар в районе Антоновского моста, через Днепр соединяющий Херсон с левобережьем, которое контролируют россияне.

Сам мост действительно имеет важное стратегическое значение для российской армии, ведь он — один из нескольких, через которые можно снабжать оружием и боеприпасами группировки российских войск.

Российская армия смогла захватить Антоновский мост на второй день войны – 25 февраля. Херсонская областная администрация сообщила, что "несмотря на отчаянные усилия украинской армии, к сожалению, потерян контроль над переправой в Херсон".

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