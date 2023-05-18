Продолжается начальная стадия контрнаступления: Арестович рассказал об особенностях военного искусства ВСУ

В отличие от российской армии, украинские войска не ходят в лобовые атаки без учета местности и подготовки.

Вооруженные силы Украины уже начали подготовительную стадию контрнаступления, причем делают это сразу на нескольких направлениях, чтобы не дать возможности противнику понять, где именно будет нанесен главный удар.

Об этом говорил военный эксперт Алексей Арестович в беседе с российской оппозиционной журналисткой Юлией Латыниной.

По его словам, сейчас происходит так называемое "формирование поля боя", с которого снимаются "вражеские фигуры", которые будут мешать наступлению украинских танков и пехоты.

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“Умение нестандартно использовать географию всем военным оркестром для продвижения пехоты – это военное искусство. Кто-то им владеет, а кто-то нет. Пятнадцать месяцев войны показали, что противник умеет ходить в лобовые атаки с попыткой взять в малые и большие клещи наши войска. Силы обороны Украины показали, что могут делать нестандартные ходы в зависимости от местности и наличия сил и средств”, — отметил Арестович.

Эксперт подчеркнул, что на войне лучшие результаты приносят именно нестандартные методы и приемы, поскольку все военачальники обучались в военных академиях и знают, чего ждать от противника в той или иной ситуации.

“Наступление с одномоментной атакой в лоб, без учета местности и подготовки – не наш путь. Сейчас идет начальная фаза контрнаступления с выносом тылов противника, лишая его возможности эффективно сопротивляться и своевременно реагировать на угрозы. Самое интересное начнется позже”, — пообещал Арестович.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что успешные действия украинских военных подразделений в Бахмуте являются только прелюдией к контрнаступлению ВСУ.

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