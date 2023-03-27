Продолжается наиболее интенсивная фаза боев за Бахмут: Сырский рассказал, что происходит в городе

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в очередной раз посетил самые горячие точки Бахмутского направления. Он рассказал, что сейчас "длится наиболее интенсивная фаза боев за Бахмут".

Об этом сообщает Military Media Center.

"Непосредственно в районе выполнения боевых задач украинскими защитниками он оценил обстановку и принял ряд мер по решению проблемных вопросов, препятствующих эффективно выполнять боевые задачи. Командующий также принял ряд оперативных решений, направленных на усиление наших способностей по сдерживанию и нанесению поражения врагу", — говорится в сообщении.

Сырский рассказал, что российская армия несет значительные потери в человеческих ресурсах, вооружении и военной технике, но продолжает вести наступательные действия.

"Наши защитники в тяжелейших условиях героически сдерживают враждебное нашествие и не оставляют врагу шансов реализовать свои замыслы", — подчеркнул генерал-полковник.

"Оборона Бахмута обусловлена военной необходимостью и основывается на грамотном использовании защитных возможностей города, возведенных укреплений и оборудованных огневых сооружений. Мужество и героизм наших воинов, в сочетании с умелым использованием оружия, применением маневра силами и средствами, позволили вести оборону города прогнозы. Мы просчитываем все возможные варианты развития событий, и будем действовать адекватно сложившейся обстановке", — пояснил он.

Что происходит в Бахмуте

По состоянию на 26 марта украинским силам удалось стабилизировать ситуацию в районе Бахмута. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Впрочем, по его словам, ситуация вокруг города остается сложной.

По информации Генерального штаба ВСУ, на Бахмутском направлении россияне продолжают штурмовые действия города Бахмут, а также в районе Ивановского Донецкой области. А также обстреляли населенные пункты Васюкивка, Бондарное, Железнянское, Миньковка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Майорск и Нью-Йорк.

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