Продолжается перемещение дополнительных подразделений Восточного военного округа на территорию Украины – Генштаб ВСУ

Противник продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против нашего государства, задачи которого остаются не выполненными.
Продолжается подготовка и перемещение дополнительных подразделений Восточного военного округа на территорию Украины, сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Вероятно, оккупант не откажется от попыток проведения наступательных действий, совершения диверсий, нанесения ракетных и авиационных ударов по важным объектам военной и гражданской инфраструктуры.
Напомним, оккупант на своих складах достает технику, чтобы "расконсервировать" ее, подлатать и пустить в Украину. В процессе оказывается, что техника разворована и восстановить ее порой невозможно.
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