Продолжается подготовка к последующим обменам пленными — представитель военной разведки

Андрей Юсов отметил, что у Украины есть ”обменный фонд” и он постоянно пополняется.
Подготовка к последующим обменам для освобождения украинских бойцов из плена продолжается.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире информационного телемарафона.
Говоря о последнем освобождении из плена украинских бойцов, Юсов отметил, что во вражеском плену еще остается много украинских защитников и защитниц.
”Их нужно освобождать. И Украина над этим работает. И Координационный штаб над этим работает. Поэтому без перерыва, после этого обмена, после этого возвращения, параллельно уже идет подготовка к последующим обменам. И, как сказал генерал Буданов, мы будем возвращать всех”, — сказал Юсов.
Спикер ГУР также отметил, что у Украины есть ”обменный фонд” и он постоянно пополняется.
”Украине есть о чем говорить, и есть, что предлагать. Есть, безусловно, кого защищать и кого требовать назад... Вооруженные силы Украины сегодня и на востоке, и на юге, Харьковском, Херсонском направлении делают все возможное для активного пополнения обменного фонда. И этот процесс продолжается”, – заметил Юсов.
Напомним, Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Из российского плена были освобождены 215 человек, среди которых 108 бойцов "Азова" и 10 иностранных добровольцев. В ответ Украина освободила 55 оккупантов и кума Владимира Путина Виктора Медведчука.
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