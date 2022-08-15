Продолжается проверка боевой готовности: Генштаб – о ситуации на границе с Беларусью

Белорусские военные усиливают охрану на границе с Украиной.
Также там проходят мероприятия по проверке боевой готовности ВС Беларуси.
Об этом 15 августа говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
"На Волынском и Полесском подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Продолжаются меры проверки боевой готовности вооруженных сил Беларуси. Ориентировочно это продлится до 20 августа этого года. Сохраняется угроза авиационных ударов с территории и воздушного пространства республики Беларусь", — сообщили в Генштабе.
Напомним, наблюдатели рассказали о военной активности в Беларуси за сутки.
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