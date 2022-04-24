Продолжается разминирование освобожденных территорий: украинцев призывали соблюдать меры безопасности

Не следует посещать не обследованные саперами территории, не двигать подозрительные предметы.

Продолжается разминирование освобожденных территорий.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сообщении в Facebook.

На днях саперы обнаружили заминированный автомобиль. Между сиденьем и дверью решисты заложили гранату. Взрывное устройство было нейтрализовано. Потому не делайте это самостоятельно.

Также инженерно-саперные подразделения Госспецтрансслужбы МО Украины продолжают разминирование транспортной инфраструктуры на освобожденных территориях.

К тому же, в Киевской области группа саперов обследовала объекты транспортной инфраструктуры на территории Иванковского района. Изъято большое количество мин, артиллерийских снарядов. По просьбе местных жителей нейтрализованы растяжки, поставленные решистами во дворах, обезврежены остатки ракет "Ураган" из домов и усадеб.

Поэтому в Генштабе призывают всех соблюдать меры безопасности – не посещать не обследованные саперами территории, не двигать подозрительные предметы.

В случае обнаружения таких предметов — отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке ближайшим представителям правоохранительных органов, Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, Вооруженным силам Украины или в мессенджер страницы Госспецтрансслужбы МО в Facebook.

"Отстроим страну вместе! Слава Украине!", — говорится в сообщении.

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