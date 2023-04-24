"Продолжается сложная работа": Гуменюк об успехах ВСУ на левобережье Херсонщины

Руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк объяснила в эфире национального телемарафона, почему россияне усилили обстрелы Херсонщины в последние дни. Гуменюк не подтвердила и не опровергла информацию Института изучения войны о высадке Вооруженных сил на левом берегу Херсонщины.

Однако она рассказала о новых данных по продвижению украинских войск на левом берегу.

"Нужно осознавать, что в условиях гибридной войны — это информационный фронт и он также очень мощно работает. В частности, комментировать вчерашнюю активность врага, например, по Херсонскому району, Бериславскому, когда они максимально повысили свою активность, спровоцированные громкими заявлениями, предшествующими действительной реальности и немного забежали вперед. Поэтому нужно внимательно относиться к выводам аналитиков и понять, что это их предположение, их понимание и видение. А доверять необходимо военным, которые действительно выполняют ту же боевую работу", — сказала она.

Гуменюк также уточнила, что на данном этапе продолжается боевая работа и нужно отдавать себе отчет, что линия фронта, которая проходит по реке Днепр, предполагает очень много опасностей.

"Надо отдавать себе отчет, если мы сохраняем осторожность в своих действиях, учитывая наличие мирного населения на левом берегу, враг использует ковровую практику покрытия огнем. Поэтому, если есть возможность, необходимо действительно эвакуироваться как можно дальше, если нет — хотя бы выехать из тех населенных пунктов, находящихся непосредственно вдоль линии берега Днепра. Надо понимать, что необходимы укрытия, что нельзя игнорировать предупреждение о воздушной опасности и наверняка, что дачно-огородный сезон пока подождет. Необходимо учесть, что как раз те дачи, огороды и участки, которые находятся у воды, сейчас крайне опасны", — добавила она.

Ситуация в Херсонской области

В течение 23 апреля российская армия из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации 83 раза обстреляла Херсонскую область, использовала 412 снарядов. Два человека погибли, шесть раненых, сообщил в Telegram глава ОВА Александр Прокудин.

Херсон военные РФ обстреляли трижды. Снаряды попали в жилые кварталы, а также разрушили здание учебного заведения Белозерской поселковой громады.

Военные РФ били и по дачным участкам в островной и левобережной зонах.

По данным полиции, в результате авиационной атаки на Кизомис повреждены десятки жилых домов и служебный автомобиль полиции, ранены две женщины. Во время артиллерийских обстрелов Берислава ранена 80-летняя женщина и поврежден служебный автомобиль полицейских. В Гавриловке войска РФ обстреляли кладбище. В Велетенском Белозерской громады погиб 72-летний мужчина.

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