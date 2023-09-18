Продолжается третья стадия войны: эксперт объяснил, почему сейчас Украине не пора "выдыхать"

Петр Черник убежден, что Россия не выдержит давления со стороны ВСУ и евроатлантического сообщества.

Сейчас украинцам нельзя "выдыхать". Продолжается третья стадия войны, когда происходит перемалывание сил и средств. У кого этих средств будет больше, тот выиграет войну.

Такое мнение высказали военный эксперт Петр Черник в комментарии "24 Каналу".

По мнению эксперта, в стратегическом итоге ВСУ сильнее.

"Россия не выдержит этого давления…"

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Петр Черник привел пример второй мировой войны. Сначала состоялся быстрый "блицкриг" – итальянцы воевали против греков до месяца. Потом в течение трех месяцев, тогда французы проиграли нацистам.

"А все, что более трех месяцев – это затяжной "блицкриг", а все, что дальше – третья стадия перемалывания ресурсов. У кого этих ресурсов будет больше, тот войну и выиграет. Единственный в истории США шестизвездный генерал Джон Першинг сказал: "Битвы выиграют солдаты, а войну – логистика". В стратегическом итоге мы сильнее, за нами колоссальное евроатлантическое пространство. Не выдержит Россия этого давления", – уверен военный эксперт.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский признает, что прогресс в контрнаступлении происходит медленно, но уверяет, что украинские войска продвигаются вперед. Президент подчеркнул, что украинская армия не должна дать Путину передохнуть.

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