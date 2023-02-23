Продолжается уже неделю: австрийский эксперт объяснил, от чего зависит эффективность большого наступления РФ

По словам Купера, "большое наступление" России, о котором все говорят, уже длится уже не меньше недели, если не больше.

Австрийский военный эксперт Том Купер, регулярно анализирующий ситуацию на фронте и известный своими ироническими заметками в адрес россиян, рассказал о силах Кремля и проанализировал, насколько возможно большое наступление РФ.

Об этом Купер сказал в интервью "Фактам недели" ICTV.

По его словам, "большое наступление" России, о котором все говорят, уже длится уже не меньше недели, если не больше.

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"Поэтому я не ожидаю, что его темп вырастет еще больше. Это просто такой способ его проведения, то есть нет одного большого пуша в одном секторе линии фронта. Но были попытки по меньшей мере нажать на три разных точки по линии фронта. Это связано с тем, как функционируют российские вооруженные силы, как они действуют и как они могут действовать в свете украинского давления на их системы материально-технического обеспечения", – говорит эксперт.

Большинство преимуществ россиян в том, что есть три зоны, где они могут поддерживать такое наступление. Есть и другие зоны, где они не могут его поддерживать.

Роль железной дороги в наступлении России

По мнению Купера, подготовка наступления РФ во многом зависит от железнодорожной сети, потому что российские вооруженные силы зависят от железных дорог в своей материально-технической базе.

"Из этого следует, что они имеют хорошую железнодорожную сеть позади своей линии фронта в районе Кременной, Бахмута, Угледара, где на самом деле не так уж с этим и хорошо, но все же лучше, чем на некоторых других участках. И здесь они пытаются продвигаться вперед, но насколько они успешны, это отдельная история. Они уже наступают и это длится уже больше недели", — отметил эксперт.

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В то же время у Украины нет железнодорожной сети, никаких железных дорог, например, из южной Беларуси в Киев, а железнодорожная сеть к северу от Харькова также не очень хорошо развита. Между тем, существует несколько железнодорожных сетей, которые соединяют Россию с востоком Украины, в частности с Донбассом через хорошо известный промышленный фонд этой части Украины — промышленные объекты, огромные шахты и т.д.

"Железных дорог еще в советские времена там построили немало, а это значит, что это территория, где россияне могут проводить наступательные действия сейчас. Но они не могут сделать то же на других направлениях, не смогут сделать то же с Сумами и тем более с Киевом", — говорит Купер.

Будет ли наступление из Беларуси

По словам эксперта, россияне отправляют 12-15 тысяч военных в Беларусь, готовят их там, а затем перебрасывают на восток Украины. Взамен в Беларусь отправляют новых военных.

"Все происходящее это то, что они используют Беларусь как плацдарм для сдерживания, а затем формируют новую дивизию и отправляют ее на Восток. Эта дивизия была второй мотогвардейской и мотострелковой дивизией, более известной как Таманская. Что это было? Приблизительно 25 января она была выведена из Беларуси и прошла подготовку каких-то 3-4 недели, а затем была отправлена в Украину.

Тем временем ее заменили войска, которые собираются сформировать другую дивизию и служат второстепенной цели давления на Украину и имитации какой-то подготовки к новому наступлению на Севере. Таким образом россияне удерживают значительную часть украинских Вооруженных сил, занятых охраной границы. Вот как это работает", — рассказал Купер.

Ранее Том Купер в своем отчете писал, что для "сверхбольшого наступления" российской армии не хватает личного состава.

Также он заявлял, что у НАТО нет никакой идеи, как закончить войну в Украине. Войну в Украине Купер сравнивал со 100-этажным небоскребом, в котором наше государство находится где-то на 20-м и переходит на 21-й.

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