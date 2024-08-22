Продолжается уже почти неделю: Жорин о деталях наступления Третьей штурмовой на Харьковщине

Речь идет о наступательных действиях вблизи поселка Боровая (Харьковская обл.).
Наступательные действия Третьей штурмовой бригады не связаны с параллельным наступлением на Курщине.
Об этом заявил майор ВСУ, экс-командир "Азова", заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в прямом эфире проекта "Тема из Мосейчук" на YouTube канале Натальи Мосейчук.
Жорин объяснил, что это совсем не связано с операцией на Курщине. Речь идет о наступательных действиях в полосе ответственности Третьей штурмовой бригады в направлении поселка Боровая (Харьковская обл.).
"Они (действия 3-й штурмовой – Ред.) успешны, они уже проходят почти неделю. Мы о них совершенно сознательно не отчитывались и публично не говорили для того, чтобы закрепить результат. На сегодняшний день этот результат есть. Наступательные действия в полосе Третьей штурмовой являются успешными", – рассказал Жорин.
Он пообещал, что в ближайшие дни бригада сможет показать детали сделки и статистику потерь врага.
Несмотря на это, военный подчеркнул, что у россиян остается много резервов. Операция на Курщине силы врага по их направлению не оттянула.
"С нашего направления вражеские силы не были оттянуты. И стоящие напротив силы и их резервы остались на месте. Даже сейчас, во время наступательных действий, мы думали, что резервных сил у врага будет поменьше, но их достаточно много. И враг себе может позволять просто "пачками" по 100 человек отправлять", – сказал Жорин.
Также он уточнил, что с начала Курской операции ситуация на его и соседних направлениях не изменилась. Вражеские силы оттуда не оттягивали и не перебрасывались.
В DeepState уточнили, что 3 ОШБр провела контратаку возле Нововодяного. По информации канала, с 12 по 15 августа 3 ОШБр взяла под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты. Россияне потеряли около трехсот человек в живой силе и часть техники.
Напомним, что сегодня, 22 августа, в Третьей штурмовой заявили, что начали наступление на Харьковщине и продвинулась вглубь фронта почти на два квадратных километра.
Читайте также:
- Как операция в Курской области повлияла на бои в Харьковской области: что говорят власти
- Удар по Казачьей Лопани: под завалами обнаружили еще двоих погибших
- "По два десятка штурмов в сутки": командир батальона рассказал о вражеских штурмах вблизи Купянска