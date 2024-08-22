Продолжается уже почти неделю: Жорин о деталях наступления Третьей штурмовой на Харьковщине

Наступательные действия Третьей штурмовой бригады не связаны с параллельным наступлением на Курщине.

Об этом заявил майор ВСУ, экс-командир "Азова", заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в прямом эфире проекта "Тема из Мосейчук" на YouTube канале Натальи Мосейчук.

Жорин объяснил, что это совсем не связано с операцией на Курщине. Речь идет о наступательных действиях в полосе ответственности Третьей штурмовой бригады в направлении поселка Боровая (Харьковская обл.).

Боровая на карте / Фото: t.me/DeepStateUA

"Они (действия 3-й штурмовой – Ред.) успешны, они уже проходят почти неделю. Мы о них совершенно сознательно не отчитывались и публично не говорили для того, чтобы закрепить результат. На сегодняшний день этот результат есть. Наступательные действия в полосе Третьей штурмовой являются успешными", – рассказал Жорин.

Он пообещал, что в ближайшие дни бригада сможет показать детали сделки и статистику потерь врага.

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Несмотря на это, военный подчеркнул, что у россиян остается много резервов. Операция на Курщине силы врага по их направлению не оттянула.

"С нашего направления вражеские силы не были оттянуты. И стоящие напротив силы и их резервы остались на месте. Даже сейчас, во время наступательных действий, мы думали, что резервных сил у врага будет поменьше, но их достаточно много. И враг себе может позволять просто "пачками" по 100 человек отправлять", – сказал Жорин.

Также он уточнил, что с начала Курской операции ситуация на его и соседних направлениях не изменилась. Вражеские силы оттуда не оттягивали и не перебрасывались.

В DeepState уточнили, что 3 ОШБр провела контратаку возле Нововодяного. По информации канала, с 12 по 15 августа 3 ОШБр взяла под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты. Россияне потеряли около трехсот человек в живой силе и часть техники.

Фото: Deepstatemap

Напомним, что сегодня, 22 августа, в Третьей штурмовой заявили, что начали наступление на Харьковщине и продвинулась вглубь фронта почти на два квадратных километра.

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