Продолжается вывод войск РФ из Киевской и Черниговской областей – Генштаб ВСУ

Продолжается вывод войск РФ из Киевской и Черниговской областей – Генштаб ВСУ

Впрочем, враг продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию против Украины.

Из Киевской и Черниговской областей продолжается вывод войск РФ.

Впрочем, оккупанты продолжают вести полномасштабную войну, которая длится уже 35 дней. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ от 30 марта.

"35-й день героического сопротивления украинского народа российскому военному вторжению продолжается. Российский враг продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Часть подразделений ВС РФ частично выводятся с территории Киевской и Черниговской областей", – говорится в сообщении.

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