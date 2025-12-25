ТСН в социальных сетях

Война
37
1 мин

Продолжается зачистка: военный рассказал о ситуации в Купянске

После перекрытия путей проникновения и снабжения российские оккупанты в Купянске остались без поддержки и организованного управления.

Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Война в Украине

Война в Украине / © Associated Press

Силы обороны Украины продолжают операцию по зачистке Купянска Харьковской области от российских оккупантов.

Об этом рассказал старший лейтенант Сил обороны с позывным «Алексом», который является автором Telegram-канала Офицер.

По его словам, ситуация в городе коренным образом изменилась после того, как украинские военные ликвидировали враждебное выступление севернее Купянска. Это позволило перекрыть все возможные коридоры проникновения и логистического обеспечения подразделений противника, находившихся в черте города.

«На данный момент каждый день осуществляется утилизация определенного количества [российских окупантов], которые забились по углам и ничего уже не могут сделать, кроме как сдаться в плен или самоликвидироваться», — отметил военный.

Старший лейтенант подчеркнул, что сейчас о контроле Купянска со стороны организованных подразделений российских оккупационных войск речь не идет вообще.

«Там находятся изолированные от чего-либо отдельные военные ВС РФ, на которых успешно все свои забили болт», — констатировал «Алекс».

37
