Продолжается зачистка: военный рассказал о ситуации в Купянске

Война в Украине / © Associated Press

Силы обороны Украины продолжают операцию по зачистке Купянска Харьковской области от российских оккупантов.

Об этом рассказал старший лейтенант Сил обороны с позывным «Алексом», который является автором Telegram-канала Офицер.

По его словам, ситуация в городе коренным образом изменилась после того, как украинские военные ликвидировали враждебное выступление севернее Купянска. Это позволило перекрыть все возможные коридоры проникновения и логистического обеспечения подразделений противника, находившихся в черте города.

«На данный момент каждый день осуществляется утилизация определенного количества [российских окупантов], которые забились по углам и ничего уже не могут сделать, кроме как сдаться в плен или самоликвидироваться», — отметил военный.

Старший лейтенант подчеркнул, что сейчас о контроле Купянска со стороны организованных подразделений российских оккупационных войск речь не идет вообще.

«Там находятся изолированные от чего-либо отдельные военные ВС РФ, на которых успешно все свои забили болт», — констатировал «Алекс».

Ранее сообщалось, что военный объяснил, почему оккупанты так «вцепились» в Купянск. Прежде всего это логистическая артерия.

Мы ранее информировали, что в обозримой перспективе Силы обороны смогут провести декупацию Купянска.