Продлят ли японскому волонтеру, помогающему харьковчанам, разрешение на проживание в Украине: Терехов ответил

Японскому волонтеру Фуминори Цучико будет продлено разрешение на пребывание в Украине. Относительно вида на жительство для него это будет решаться впоследствии.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Со своей стороны могу сказать, что Фуминори с его помощью жителям Салтовки уже стал очень важной фигурой для всего города. Поэтому я очень рад, что он остается в Харькове, чтобы продолжить свое благородное дело", — подчеркнул городской голова.

Ранее говорилось, что японский волонтер Фуминори Цучико, ежедневно помогающий харьковчанам в своем бесплатном кафе FuMi Caffe, столкнулся с проблемой отказа в разрешении на проживание в Украине.

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