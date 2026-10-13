Длительная "финальная стадия": британский аналитик дал неожиданный прогноз относительно конца войны в Украине

Война в Украине приближается к финальной стадии, но быстрого мира не будет / © ТСН.ua

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Положение Украины в войне против России становится все более сложным, но на фронте пока нет решающего перелома. В то же время надеяться на скорейшее прекращение боевых действий рано, ведь страна-агрессор не готова остановиться без предварительного всеобъемлющего соглашения.

Такое мнение высказал исполнительный директор по глобальным политическим исследованиям независимой аналитической компании TS Lombard Кристофер Гренвилл в комментарии для CNBC.

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Почему аналитик говорит о финальной стадии войны в Украине

Гренвилл считает, что до полноценного урегулирования еще далеко. Несмотря на это признаки приближения к завершающему этапу уже заметны. По его словам, этот процесс вряд ли будет быстрым.

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«Когда эта финальная стадия войны в Украине завершится – очевидно, что мы приближаемся к ней, хотя это и длительная финальная стадия, – тогда Европа получит очень большой экономический позитив», – отметил аналитик.

Он объяснил, что завершение войны может принести Европе ощутимые экономические преимущества. В то же время этот фактор часто недооценивают, поскольку речь идет о перспективе, которая еще не стала реальностью.

Путин может не остановить боевые действия без соглашения

По словам Гренвилла, позиция Москвы состоит в том, что сначала нужно договориться о полном урегулировании войны, согласовать его условия и подписать соответствующие документы. Только после этого, по его оценке, Владимир Путин может дать приказ прекратить боевые действия.

В то же время аналитик предположил, что стороны могут договориться об отдельных ограничениях ударов по энергетической инфраструктуре. Один из возможных сценариев — Украина воздерживается от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы, а Россия приостанавливает удары по широкому кругу украинских энергетических объектов.

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Однако такая договоренность, по словам Гренвилла, не означала бы прекращения всех остальных атак. Так что даже возможное энергетическое перемирие не обязательно приблизило бы полное завершение войны.

Может ли война вызвать недовольство в России

Гренвилл также обратил внимание на экономические проблемы России. По его оценке, российская экономика еще может демонстрировать небольшой рост, но в целом близится к стагнации.

Длительное давление войны, по его мнению, может усугублять недовольство в российском обществе. Аналитик сослался на ограниченные данные опросов общественного мнения, свидетельствующие о сильном желании россиян завершить войну.

Однако оснований ожидать серьезной дестабилизации, которая бы заставила российское руководство изменить политический курс, пока недостаточно. Гренвилл также считает, что внешнее давление на Украину, вероятно, будет усиливаться в разных вопросах.

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Дизельное соглашение Трампа и энергетическое перемирие — последние новости

Напомним, 9 октября президент США Дональд Трамп заявил о договоренности с Владимиром Путиным по поставкам российского дизельного горючего на американский и мировой рынки. Соглашение вызвало дискуссии из-за возможных экономических выгод для Москвы и последствий поддержки Украины. Детали договоренностей и возможные риски рассмотрели в материале о соглашении Трампа с Путиным.

11 октября Трамп также объявил о якобы достигнутом энергетическом перемирии между Украиной и Россией. По его словам, оно должно было начать действовать немедленно, однако украинская сторона не подтвердила, что стороны согласовали такие условия. Ситуация обострила дискуссию о том, может ли Вашингтон добиваться от Киева прекращения ударов по российским НПЗ. Об этом говорилось в материале об энергетическом перемирии Трампа.

Уже в ночь на 12 октября российские войска атаковали газодобывающую инфраструктуру на Харьковщине, несмотря на заявления о перемирии. На объекте «Нефтегаза» было повреждено критическое оборудование. Этот удар поставил под сомнение возможность договоренностей, которые должны защитить энергетические объекты обеих стран. Атака на объект «Нафтогаза» произошла на фоне неопределенности по поводу условий и самого статуса объявленного перемирия.

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