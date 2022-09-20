Продолжают наносить удары: украинская авиация уничтожила Су-25, управляемую ракету и пять беспилотников

19 сентября воздушные силы Украины уничтожили семь воздушных целей.
Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ в сообщении в Facebook.
В течение суток 19 сентября зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожен один штурмовик Су-25, одна управляемая авиационная ракета класса «воздух-поверхность» Х-59 и пять БПЛА оперативно-тактического уровня российских оккупационных войск.
Истребительная, штурмовая, бомбардировочная авиация Воздушных Сил на разных направлениях продолжают наносить удары по враждебных позициях техники и логистике оккупантов разными типами вооружения.
"Слава Украине! Итого – к победе!», — говорится в сообщении.
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