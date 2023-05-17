Продолжают "побеждать": ведомство Шойгу заявило, что уничтожило в Киеве 5 ЗРК Patriot

Российское оккупационное Министерство обороны решило не останавливаться на одном "уничтоженном" ЗРК Patriot и заявило, что ракета "Кинжал" полностью ликвидировала во время террористического удара по Киеву уже 5 ЗРК Patriot".

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды, цитируя заявление оккупационного ведомства Шойгу.

На этот раз в России решили в очередной раз придумать себе "победу" и заявили, что их ракета "Кинжал" попала и одновременно уничтожила 5 ЗРК Patriot. Свое заявление там называют "достоверно подтвержденными данными".

Однако у Шойгу решили не останавливаться на достигнутом и вдобавок заявили, что одновременно с Patriot они "уничтожили" еще и многофункциональную радиолокационную станцию.

Сбивание ракет "Кинжал" в небе над Киевом

В ночь на 16 мая российская армия нанесла удар по Киеву. Украинская ПВО сбила все вражеские ракеты и дроны, в том числе 6 "Кинжалов".

После этого спикер российского Минобороны Игорь Конашенков заявил, что "Кинжал" попал по Patriot. Украинское Минобороны высмеяло мечты оккупантов, отметив, что "России не нужна армия для побед, поскольку с этим успешно справляется пресс-служба ведомства Шойгу и пропагандисты".

17 мая издание CNN со ссылкой на анонимные источники заявило, что "повреждение системы противовоздушной обороны Patriot после российской ракетной атаки вблизи Киева во вторник, 16 мая, является минимальным", а система продолжает работать.

В то же время на фоне "победных" заявлений ведомства Шойгу в России арестовали разработчиков ракеты "Кинжал". Их обвиняют в государственной измене.

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