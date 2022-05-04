Продолжаются авиационные удары и артобстрелы по Харькову — Генштаб

Продолжаются авиационные удары и артобстрелы по Харькову — Генштаб

Продолжаются авиационные удары и артобстрелы по городу Харькову. Российские оккупанты в Валуйском районе Белгородской области провели развертывание вспомогательного пункта управления.

На Слобожанском направлении действует группировка противника в составе отдельных подразделений 6-й общевойсковой армии Западного военного округа, 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, береговых войск Балтийского и Северного флотов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ 4 мая.

"Идут авиационные удары и артобстрелы по городу Харькову. Российские оккупанты в Валуйском районе Белгородской области осуществили развертывание вспомогательного пункта управления 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа", — говорится в сообщении.

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В рамках усиления группировки войск на указанном направлении враг осуществляет перемещение личного состава с территории Белгородской области.

Напомним, что враг сосредоточил до 40 единиц ударных и транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8 на территории Белгородской области в непосредственной близости от государственной границы Украины.

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