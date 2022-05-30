Продолжаются боевые действия: в Генштабе рассказали, что происходит на Славянском направлении

Продолжаются боевые действия: в Генштабе рассказали, что происходит на Славянском направлении

На Славянском направлении российские оккупанты продолжают перегруппировку войск для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск.

В направлении населенного пункта Курулько предприняли попытку ведения штурмовых действий, но успеха не имели и отошли на ранее занятые позиции.

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

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Как отмечается, на Донецком направлении военные преступники РФ, кроме артиллерийских обстрелов, нанесли авиационные удары в районах Новоселовки и Лисичанска, ракетные удары в районах населенных пунктов Соледар и Северск.

На Лиманском направлении они перегруппируются и готовятся к наступлению. Пытались даже провести разведку маршрутов выдвижения из-за водных препятствий. В свою очередь, на Северодонецком направлении вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк, Тошковка и Устиновка. Там продолжаются боевые действия.

“На Бахмутском направлении продолжаются боевые действия в районах населенных пунктов Камышеваха, Новолуганское и Берестовое. На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях у врага успеха нет, пытается усилить группировку и пополнить потери за счет устаревшей и восстановленной техники”, — рассказали в Генштабе ВСУ.

Там также добавили, что кафиры не проводили активных боевых действий на Южнобужском направлении. Хотя обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Посад-Покровское, Осокоровка, Нововоронцовка, Благодатное, Партизанское и другие.

Напомним, что российские оккупанты обстреляли Сумщину снарядами, начиненными флешетами.

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