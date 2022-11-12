Продолжаются бои: ОК "Юг" – о ситуации на оккупированном Кинбурнском полуострове

На Кинбурнской косой, которая на 12 ноября остается единственной еще не освобожденной территорией в Николаевской области, продолжаются бои.

Об этом сказала руководительница объединенного прессцентра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк в эфире общего общенационального марафона "Єдині новини".

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"На Кинбурнской косе остается враг. Сейчас идет боевая работа. И если мы поставили цель уволить всю Николаевскую область, то она будет уволена", — рассказала Гуменюк.

Что касается ситуации с контрнаступлением, по ее словам, украинские военные продолжают продвигаться в Херсонской области и закрепляться на позициях. Гуменюк также анонсировала, что вечером могут ждать хорошие новости.

"Мы продолжаем продвигаться и, в том числе, зачищать территории, закрепляться на занявших позициях... Также мы пытаемся находить тех, кого "забыли" специально или случайно, потому что при той "эвакуации", которую они себе устроили, первое и второе возможно. Пополняем обменный фонд и немного российского лендлиза... Продолжаем работу и по освобождению населенных пунктов. Думаю, что к вечеру будут хорошие новости ", — сказала она.

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Контрнаступление на юге

По состоянию на 12 ноября все населенные пункты Николаевской области, которые были оккупированы, освобождены. Единственной не освобожденной территорией в регионе остается Кинбурнская коса.

Площадь освобожденной территории юга Украины по состоянию на 11 ноября составила более 3000 тыс. кв. км, хотя за день до этого военные говорили о 260 кв. км.

Как считает американский генерал-лейтенанта Бен Годжес, уже к концу 2022 года Силы обороны могут освободить захваченные после 24 февраля территории, а к лету 2023-го – оккупированный Крым.

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