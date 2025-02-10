Продолжаются бои за остатки территории шахты "Торецкой" — военный обозреватель

Торецк: продолжаются бои за остатки территории шахты "Торецкой". Последней стойкой точкой обороны там остается террикон, враг туда активно лезет.

Об этом в сообщении в соцсетях заявил блогер, военный корреспондент Богдан Мирошников.

Пока удается держать этот опорник.

"Большая часть Крымского захвачена оккупантом, который оттуда уже на Дачне пытается делать накаты. На данный момент — неудачно. В остатках Забалки примерно 10% микрорайона остается под нашим контролем. Район Щербиновки-Леонидовки без существенных изменений. Маневровые бои продолжаются. В квадрате 3 на 3 продолжается бесконечное сафари на российских оккупантов" — говорится в сообщении журналиста.

Напомним, что ранее кафиры попытались установить флаг в Торецке, но ВСУ быстро уничтожили их "победу". Бомбер бригады "Хищник" точным сбросом ВОГа сбил флаг кафиров.

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