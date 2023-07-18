Продолжаются интенсивные бои: депутат Хлань – о ситуации в районе Херсона и на левом берегу Днепра

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил, что в районе Антоновского моста продолжаются интенсивные обстрелы. Он добавил, что оккупанты пытаются вытеснить ВСУ.

Об этом он сказал в эфире "Эспрессо".

Хлань убеждает, что плацдарм боевых действий вблизи Херсона является одним из самых горячих.

"Оккупанты увеличили обстрелы у транспортных магистралей, возле Антоновского моста, у плотины Каховской ГЭС. Захватчики видят для себя риск форсирования Днепра в этих зонах со стороны ВСУ. Более двух недель наши бойцы закрепились на позициях на левом берегу", — отметил Хлань.

Депутат Херсонского облсовета отметил, что российская террористическая армия наносит удары у дач в районе Антоновского моста.

"Оккупанты пытаются вытеснить наши Вооруженные Силы оттуда. Перед Олешками есть мост через Конку и захватчики пытаются продвинуться через этот мост. Сейчас там продолжаются интенсивные бои. Россияне подбрасывают туда усиление. Сейчас плацдарм в районе Херсона самый горячий", — уточнил Хлань.

Напомним, 12 июля армия РФ с минометов, артиллерии, танков, "Градов", авиации, гранатометов и беспилотников 76 раз обстреляла Херсонскую область. Выпустила по ее территории 487 снарядов, по Херсону – 33.

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