"Продолжаются интенсивные консультации": Подоляк рассказал, какие вопросы обсуждают делегации в Стамбуле

Делегации проводят переговоры в Стамбуле.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк провел промежуточный брифинг о переговорах с российской делегацией в Стамбуле 29 марта. Обсуждаются международные гарантии безопасности для Украины, прекращение огня для решения гуманитарных вопросов.

Об этом он рассказал на брифинге.

"Сейчас продолжаются интенсивные консультации по нескольким важным вопросам. Ключевое – это договор о международных гарантиях безопасности для Украины и только именно с этим договором мы можем закончить войну так, как это нужно Украине", – сказал он.

Второй блок вопросов, которые сейчас обсуждают делегации – это прекращение огня, чтобы можно было решить все гуманитарные проблемы.

"И сегодня имеем еще одну проблему, которая становится все больше, это проблема эскалации войны, эскалации ненависти, эскалации нарушения обычаев и правил ведения войны не только на полях боев. У нас и в прямом эфире кое-где звучат призывы, чтобы уничтожать одну или другую нацию, что приводит к конфликтам, видеозаписям того, как нарушается Женевская конвенция в отношении военнопленных. Наши военные очень принципиально будут заниматься юридической составляющей того, чтобы это не повторялось, не имело последствий — или мало юридических последствий для людей, нарушающих правила ведения войны", - рассказал Подоляк.

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