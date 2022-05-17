"Продолжаются меры проверки боевой готовности": в Генштабе сообщили, что происходит на границе с Беларусью

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в положении и состоянии войск противника не зафиксировано.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Как отмечается, в Беларуси вооруженные силы продолжают выполнять задачи по усилению украино-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.
“В вооруженных силах республики Беларусь продолжаются меры второго этапа проверки боевой готовности. В рамках указанных мероприятий на одном из полигонов отмечена тренировка по наведению понтонной переправы и форсированию водного препятствия”, — рассказали в пресс-службе Генштаба ВСУ.
Там добавили, что все еще сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов с территории Беларуси по объектам инфраструктуры в Украине.
Напомним, что на Днепропетровщине раздался взрыв. Украинские военные сбили на территории области российский беспилотник.
Читайте также:
- "Угрозы не было, но мы все равно решили убивать": Подоляк прокомментировал новую версию России о причине войны
- В Украину отправили самую большую в истории группу следователей для расследования военных преступлений РФ
- "Прямо сейчас, во время войны, переходим на стандарты НАТО": Шмигаль о трансформации ВСУ