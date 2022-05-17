"Продолжаются меры проверки боевой готовности": в Генштабе сообщили, что происходит на границе с Беларусью

"Продолжаются меры проверки боевой готовности": в Генштабе сообщили, что происходит на границе с Беларусью

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в положении и состоянии войск противника не зафиксировано.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Как отмечается, в Беларуси вооруженные силы продолжают выполнять задачи по усилению украино-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

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“В вооруженных силах республики Беларусь продолжаются меры второго этапа проверки боевой готовности. В рамках указанных мероприятий на одном из полигонов отмечена тренировка по наведению понтонной переправы и форсированию водного препятствия”, — рассказали в пресс-службе Генштаба ВСУ.

Там добавили, что все еще сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов с территории Беларуси по объектам инфраструктуры в Украине.

Напомним, что на Днепропетровщине раздался взрыв. Украинские военные сбили на территории области российский беспилотник.

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