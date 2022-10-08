"Продолжаются очень жесткие бои": Зеленский назвал самое сложное направление на фронте

Президент Зеленский рассказал о ситуации на фронте и заявил, что труднее всего — на Бахмутском направлении.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что сегодня, 8 октября, украинские Силы обороны продолжили движение на востоке и юге Украины.

Об этом глава государства рассказал в своем традиционном видообращении вечером, 8 октября.

"В эти сутки продолжилось движение наших военных, СБУ, Нацгвардии и всех, кто участвует в активных действиях — в действиях на востоке, в действиях на юге нашего государства", — отметил Зеленский.

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По его словам, ВСУ продолжают держать позиции на Донбассе, в частности на Бахмутском направлении — там сейчас "очень сложно" и продолжаются очень жесткие бои.

"Хочу сегодня снова отметить наших воинов из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" за мужество, за стойкость именно на этом направлении", – сказал президент.

Также он поблагодарил всех украинских зенитчиков и "каждого, кто привлечен к противовоздушной обороне Украины".

"Мы делаем все возможное, чтобы защитить украинское небо, и это один из самых высоких приоритетов для наших дипломатов – ускорять решение партнеров относительно предоставления Украине современных и эффективных систем ПВО, достаточного их количества. Обязательно к этому мы придем", – подытожил глава государства.

Контрнаста ВСУ

По состоянию на 7 октября ВСУ удалось освободить более 2400 квадратных километров территории Украины на юге.

ВСУ уверенно продвигаются сразу в двух направлениях: в Херсонской и в Луганской областях.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк не подтвердил, что война закончится к Рождеству, как пишут некоторые западные СМИ, но уверен в "самом оптимистическом прогнозе".

Херсонщина

По словам советника ОП Алексея Арестовича, Вооруженные силы Украины приблизились к Херсону на расстояние 30 километров. Освободив село Давидов Брид в Херсонской области от оккупантов, ВСУ получили очень важный плацдарм для дальнейшего контрнаступления на юге.

По данным МВД, украинские защитники уже освободили более 50 населенных пунктов Херсонщины.

Луганщина

О начале деоккупации Луганской области официально стало известно 5 октября. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что Вооруженные силы Украины в некоторых населенных пунктах области уже подняли украинские флаги. Их названия пока не разглашают, чтобы ВСУ имели возможность там безопасно закрепиться.

В Луганской области украинские войска продвигаются в направлении Кременной и Сватового. В частности, город Кременная в Луганской области – очень хороший плацдарм для развития украинского контрнаступления и освобождения всей территории области.

ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации в Луганской области.

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