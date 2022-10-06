Продолжаются очень жестокие бои: у Зеленского назвали единственное направление, где оккупанты пытаются противостоять ВСУ

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что на Бахмутском направлении продолжаются очень тяжелые бои, потому что там армия РФ пытается противостоять ВСУ.

Об этом в интервью 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Несмотря на то, что российское командование забрасывает это направление своим "пушечным мясом", успехов у них практически нет, подчеркнул Подоляк.

"Там россияне может и хотели что-то донести нам. Они ведь прямолинейны — им было сказано до 15 сентября захватить всю Донецкую область, но не сказали до какого года. Или у них просто "три дня" еще не закончились, и они себе на 50 метров продвигаются, а затем на 150 метров отходят назад. Такая у них идет большая позиционная война", – заметил он.

Контрнаступление украинской армии в Луганской области

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что украинские военные 6 октября освободили от россиян село Грековка на Сватовском направлении в Луганской области. В других населенных пунктах продолжаются тяжелые бои. Накануне, 5 октября, Гайдай проинформировал об увольнении сразу шести населенных пунктов Луганщины. Их названия пока не разглашают, чтобы ВСУ имели возможность там безопасно закрепиться.

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