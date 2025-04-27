Продолжаются ожесточенные бои: капитан первого ранга объяснил, какая ситуация на Курщине

Курщина / © ТСН.ua

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Бои на Курщине в последние дни носили очень ожесточенный характер. Россияне продолжают попытки выбить ВСУ из области.

Об этом в эфире "КИЕВ24" сказал Павел Лакийчук, капитан первого ранга.

Диктатору нужно, чтобы все села на карте отмечались русскими триколорами.

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"Ключевым фактором является то, что наши силы продолжают втрое большую численность враждебных десантных подразделений, подразделений морской пехоты. Они продолжают пытаться вытеснить наши силы из Курщины вместо того, чтобы действовать на Покровском или Торецком направлении", - говорит капитан.

Он отмечает: армии РФ не удается выполнить задачу Путина.

"Бои продолжаются, наши силы бьют вражескую логистику, наносят урон противнику в живой силе и технике", - завершил Лакийчук.

Напомним, РФ распространила дезинформацию о якобы полном захвате Курщины и вытеснении украинских военных. Однако ситуация на месте значительно более сложная и далекая от победы врага.