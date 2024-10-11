Продолжаются ожесточенные бои в районе Торецка и Селидового: какая ситуация на фронте — Генштаб

На Покровском и Кураховском направлениях российские оккупанты провели больше всего штурмовых атак.

С начала суток по состоянию на 16:00 11 октября на фронте произошло 78 боевых столкновений. Наибольшая активность окупантов наблюдается на Покровском и Кураховском направлениях. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.

Об этом сообщили в строительстве Генштаба.

Вражеские обстрелы

За сутки от террористических атак врага пострадал ряд населенных пунктов Сумской области. Артиллерийские обстрелы противник нанес по Улановому, Кучеровке, Марчихиной Буде, Голубовке, Студенку; под ударами авиации оказались Юрьево, Ровно, Речки, Яструбино, Рыбцы, Кисла Дубина, Степное, Ободы.

Также, по имеющейся информации, противник нанес 8 авиационных ударов по территории Курской области, применив десять КАБов.

Ситуация на фронте

На Купянском направлении враг в течение дня пытался продвинуться к нашим позициям в районах Петропавловки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой и Песчаного. Четыре атаки противника еще продолжаются. Всего на направлении зафиксировано 8 боестолкновений.

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Агрессор увеличил количество атак до восьми на Лиманском направлении. Прошли боевые действия вблизи Грековки, Макеевки, Новосадового, Невского и Белогоровки. Два боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар управляемой авиационной бомбой в районе Ясногоровки.

На Краматорском направлении наши защитники продолжают отбивать две атаки оккупантов возле Калиновки и Часового Яра. Вблизи Ивановского и Ступочек 4 вражеских атаки уже остановлены.

На Торецком направлении захватчик 6 раз атаковал в Торецком районе. Отбиты четыре атаки, еще ведутся два боя. Противник сбросил два КАБа на Краматорск.

Высокая активность врага сохраняется на Покровском направлении. 13 раз за сегодня здесь начинались столкновения разной интенсивности. В настоящее время идет бой в районе Селидового. Вблизи Миролюбовки, Мирнограда и Лисовки отбиты 12 атак.

Сложная ситуация остается на Кураховском направлении. Вблизи Новоселидовки, Максимильяновки, Константиновки, Екатериновки, Антоновки и Водяного отражены 14 штурмов, также продолжается еще один бой вблизи Екатериновки.

На Времевском направлении агрессор, при поддержке авиации, 10 раз атаковал неподалеку от Богоявленки, Золотой Нивы, Новодаровки, Левадного, Ровно и Ольговского, пока еще продолжается 7 боеприкосновений.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях активных действий оккупантов за сегодня не зафиксировано. Противник наносит авиационные удары и ведет артиллерийские обстрелы по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Приднепровском направлении нашими защитниками отражены два штурма врага.

Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу.

Напомним, в районе Часового Яра уменьшилось количество штурмов, если сравнивать с ситуацией, которая была раньше. Впрочем, захватчики готовятся к новым штурмам.

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