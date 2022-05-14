Продолжаются переговоры по эвакуации 60 человек из "Азовстали" — Верещук

Продолжаются переговоры по эвакуации 60 человек из "Азовстали" — Верещук

Украина по состоянию на 14 мая ведет переговоры по эвакуации 60 человек из "Азовстали" в Мариуполе. Это тяжелораненые и медики.

Об этом "Суспільному" сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Там несколько сотен раненых, их нужно спасать в первую очередь, потому что по поводу всех сразу россияне не соглашаются. Поэтому сначала тяжелораненые и медики, их действительно 60 человек", — отметила Верещук.

Напомним, Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. Город разрушен российскими оккупантами. Враг продолжает блокировать украинские подразделения в районе завода "Азовсталь". Наносит массированные артиллерийские и авиационные удары.

ТСН собрала истории героев, защищающих Мариуполь от российских оккупантов

Читайте также: