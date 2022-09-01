Продолжаются позиционные бои, оккупанты наносят авиаудары: в ВСУ рассказали о ситуации на юге Украины

На юге Украины на 1 сентября продолжаются позиционные бои.

Российские оккупанты ракетами обстреливают мирные населенные пункты Одесщины и Николаевщины.

Об этом сообщает ОК "Юг".

"В нашей операционной зоне продолжаются позиционные бои. Наши подразделения осуществляют огненное поражение объектов, которые не позволяют врагу вовремя пополнять запас боеприпасов, наращивать группировку войск, осуществлять непрерывное управление воинскими частями и подразделениями", — говорится в сообщении.

Россияне же продолжают авиацией и ракетами обстреливать мирные населенные пункты Украины:

Ночью совершил два ракетных удара по Березнеговатской громаде, использовав 2 ракеты воздушного базирования типа Х-31 и одну Х-59. Без существенных разрушений и пострадавших.

По Никополю и Красногригорьевской громаде ударили российские "Грады". В Никополе обошлось без разрушений и пострадавших. В Красногригорьевке враг попал по центру села. Произошел пожар. Повреждены более 10 домов, амбулатория, лицей, поссовет. Снаряды коснулись линии электропередач. Ранено гражданское лицо.

По Мировской и Марганецкой громадам ударила враждебная тяжелая артиллерия. Есть разрушения, люди целые.

В Криворожском районе россияне в очередной раз ударили по Зеленодольской громаде. Изуродованы хозяйственные постройки. Люди не повреждены.

Ближе к рассвету враг атаковал Одесскую область двумя ракетами типа "Оникс", выпущенными из берегового ракетного комплекса "Бастион" с территории временно оккупированного Крыма. Одна ракета уничтожена силами противовоздушной обороны, вторая попала по открытой местности. Разрушений и пострадавших нет.

Напомним, ВСУ на юге Украины уничтожили три пункта управления, радиолокационную станцию и два района сосредоточения оккупантов.

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