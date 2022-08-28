"Продолжаются провокации армии РФ": жителей Никопольского района предупредили об опасности

В течение дня армия России может обстреливать мирные населенные пункты Украины с временно оккупированных территорий Запорожской области.

Пострадать от атак оккупантов могут населенные пункты на берегу Каховского водохранилища.

Об этом сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко в Telegram.

"На противоположном берегу водохранилища продолжаются провокации армии РФ с обстрелами временно оккупированных территорий Запорожской области. В течение дня возможны обстрелы населенных пунктов нашего района. В течение дня возможны обстрелы населенных пунктов нашего района. Речь идет о городах, селах и поселках расположенных на е.". – отметил он.

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К слову, в ночь на 28 августа оккупанты обстреляли Никопольский район с использованием РСЗО и тяжелой артиллерии. На территории города Марганец обнаружены остатки ракеты. По всей вероятности, речь идет о С-300, которые россияне модернизируют для применения по наземным целям. Военные выясняют подробности.

Напомним, жителей одной из общин Днепропетровской области просят срочно покинуть свои дачи.

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