Продолжаются семидесятые сутки полномасштабной войны в Украине: какая ситуация в регионах

Относительно спокойно ночь на 4 апреля прошла во многих областях, однако накануне вечером враг выпустил ракеты по разным регионам Украины. Так, в Винницкой, Киевской и Запорожской области ракеты были обезврежены ПВО.
О ситуации в регионах Украины сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил.
Кировоградщина
В Кировоградской области ракеты попали в тяговую подстанцию, жертв нет. Еще одну ракету обезвредило ПВО
Одесщина
В Одесской области вечером три ракеты сбила ПВО, однако есть попадание в инфраструктурные объекты в Арцизской ТГ Одесской области. Пострадавших по состоянию на утро нет.
Днепропетровщина
На Днепропетровщине вечером – два ракетных удара по железной дороге. Разрушена тяговая подстанция. Один человек ранен. Ночь прошла без воздушных тревог.
Закарпатье
На Закарпатье вечером ракета попала в электроподстанцию железнодорожной станции, жертв нет, поврежден распределительный газопровод. Продолжаются восстановительные работы. Пострадавших нет.
Львовщина
Во Львовской области также вчера вечером ракеты попали по электрическим подстанциям. Нанесены серьезные повреждения. Была задержка в движении поездов. Два человека, находившиеся неподалеку от мест взрывов, получили ранения. Пожары ликвидированы.
Сумщина
С вечера россияне трижды обстреляли территории Сумщины со своих позиций из-за границы. Около 7 утра в Сумском районе вдоль границы отработал вражеский вертолет. Данные по потере и разрушениям уточняются.
Харьковщина
В Харькове ночью были неинтенсивные обстрелы окраин города, пострадавших нет. По области оккупанты в течение суток обстреливали Дергачи, Золочев, Богодухов, Чугуев. За сутки – 6 раненых (Харьков, Золочев, Первомайский) и один человек погиб в Донецкой общине Изюмского района. В Изюмском направлении продолжаются бои.
Луганщина
На Луганщине ночью были обстрелы Лисичанска и Новодружеска, в результате которых двое гражданских погибли, двое — ранены. Эвакуировано 49 человек. За прошедшие сутки по Северодонецку, Рубежному, Лисичанску и Золотому были нанесены четыре ракетно-бомбовых удара.
Также враг совершил артобстрелы Лисичанска, Северодонецка, Попаснянской и Горной общин. Повреждены 45 домов и других объектов.
Донбасс
На Донбассе вчера вечером россияне обстреляли Авдеевский коксохимический завод. Есть погибшие и раненые. Сегодня с утра: очередной обстрел АКХЗ. Поврежденная инфраструктура. Детали выясняются.
В Марьинском ВА накануне вечером удалось восстановить линию 110 кВт на Красногоровку. Марьянку обстреляли зажигательными снарядами, произошло возгорание в частном секторе. В районе села Новомихайловка обстрелы почти круглосуточно.
Херсонщина
Ситуация в Херсонской области остается сложной, ночью – взрывы и обстрелы на территории области. Оккупанты продолжают мародерство. Стабильно критичнач ситуация.
Николаевщина
Ночью был обстрелян один из районов Николаева. Жертв и пострадавших нет. Жилые дома значительных разрушений не потерпели.
Напомним, на трассе "Киев-Чоп" в Ровенской области 3 апреля столкнулись бензовоз, микроавтобус и рейсовый автобус. Число погибших возросло до 26 человек, самому молодому — 17 лет.
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