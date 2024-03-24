Продолжаются штурмы россиян: Гуменюк рассказала о ситуации на юге

Ситуация на юге Украины остается достаточно напряженной. Российские оккупанты не прекращают активных действий и пытаются вытеснить с позиций украинских военных.

Об этом начальница объединенного прессцентра Сил обороны Пивдня Украины Наталья Гуменюк рассказала "24 каналу".

"Если говорить о участке боевого столкновения на суше, непосредственно там, где позиции против позиции, Запорожское направление — здесь продолжаются штурмы, продолжается испытание нас на прочность и попытки вытеснять с этих позиций", — говорит Гуменюк.

По ее словам, Силам обороны удается непросто удерживать позиции. Ситуация с колебанием линии фронта очень непростая. Впрочем, это некритично.

"Очень большие открытые территории, на которых невозможно по метру измерить — насколько сдвинулись в одну или другую сторону. Занятие тех позиций, которые обеспечивают безопасность личному составу, — в приоритете", — заявляет представитель ВСУ.

В направлении Крынок Херсонской области оккупанты не прекращают пытаться штурмовать позиции Силы обороны. Россияне делают даже тогда, когда для этого трудно собрать личный состав.

"Хотя бы одну попытку в сутки, но пытаются держать такой интенсив. На данном этапе продолжаем удерживать позиции и работаем над расширением плацдарма", — подчеркнула начальница ОК "Юг".

Напомним, накануне Силы обороны юга сообщали, что россияне не прекращают штурмы на Херсонском и Ореховском направлениях. Враг пытается атаковать и на левом берегу Днепра. В операционной зоне идет ежедневная контрбатарейная борьба.

Читайте также: