"Продолжаются тяжелые бои": Арестович рассказал о ситуации на востоке Украины

Ситуация на восточном направлении пока остается неизменной, там продолжаются тяжелые бои.

Советник офиса президента Алексей Арестович уверен, что россиянам не удастся выйти на границы Луганской и Донецкой областей.

Об этом Арестович рассказал в эфире телемарафона "Єдині новини" в понедельник, 16 мая.

Там (между Рубежным и Попасной – ред.) нет никаких "клещей", там есть маленькие маникюрные ножнички. Если мы помним, то еще три месяца назад размах обрезать Украину в Винницу или Львов, сейчас мы видим, что их гонор сократился. Там (на востоке – ред.) продолжаются тяжелые бои. Они после Попасной повернули на север для того, чтобы сделать это кольцо. Но должен заверить, что, несмотря на тяжесть этих боев, наша оборона очень надежна. Наши войска отошли на заранее подготовленные позиции. Работает и наша авиация и артиллерия, не только российская. Я думаю, что эта военная цель – обеспечить политические планы Путина, отчитаться хотя бы о выходе на границы Луганской и Донецкой областей, им не удастся", — отметил советник ОП.

Арестович о "плоскогубке" – ситуация между Рубежным и Попасной

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, российские кафиры продолжают массированные артиллерийские и авиационные удары по заводу "Азовсталь" в Мариуполе.

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