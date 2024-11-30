"Продолжаются тяжелые бои, есть постоянные прорывы обороны": DeepState о ситуации вокруг Курахового

Россияне продолжают давить на севере Курахово. Оккупационные подразделения двигаются вдоль Кураховского водохранилища в направлении Старых Тернов, захват которых сейчас является целью штурмовых действий на этом направлении.

Об этом сообщает DeepState.

"Отдельные единицы пехоты замечаются уже на подступах к селу. Соответственно, можно сказать, что Берестки полностью перешли под контроль врага. Очень жаль, что в данном районе продолжаются представления ложных сведений "наверх" об удержании позиций. Продолжаются тяжелые бои за Солнцевку, где есть постоянные прорывы россиян, но все в одну сторону, посредством эффективной работы СОУ в селе", – говорится в сообщении.

Оборона Курахового 30 ноября 2024 года / Фото: t.me/DeepStateUA

По имеющейся информации, самые большие продвижения оккупанты имеют в самом городе Курахово, на который они давят с востока. В частности, враг пытается закрепиться в районе многоэтажек на улице Победы и проспекте Прокофьева, то есть фактически в центре Курахово.

"Пехота понемногу просачивается в кварталы города, распространяя контроль, но впереди [оккупантов — ред.] ждет тяжелый участок в виде промзоны, которую они начали равнять с землей. Прорыв со стороны Старых Тернов очень усложнит удержание промзоны, ведь противник сможет подобраться с двух сторон и полностью перерезать логистику", – отметили аналитики.

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Они добавили, что в районе "кармана" продолжаются бои на отрезке Елизаветовка-Романовка-Анновка-Успеновка. Здесь на украинские позиции со всех сторон лезет вражеская пехота и техника.

Также оккупанты активизировались вблизи Трудового и давят на Успеновку, пытаясь достичь главной цели в этом районе — закрыть карман.

В то же время не утихают попытки штурма со стороны Дальнего. Не оставляет оккупационная армия и попыток улучшить свое тактическое положение на южной стороне Курахово по отрезку Ясная Поляна-Максимовка, двигаясь в сторону трассы Н15.

Напомним, в Курахово боевые действия ведутся уже с максимальной интенсивностью. Порой линия фронта проходит между этажами одного дома.

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