"Продолжаются тяжелые бои с оккупантами": в Генштабе сообщили успехи контрнаступления ВСУ

Оккупанты оказывают мощное сопротивление, поэтому несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике.

Украинская армия ведет наступление на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях. Имеют успех и закрепляются на достигнутых рубежах.

Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев 28 июня.

Он добавил, что украинские защитники наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатерейной борьбы.

«Вместе с тем наши войска вели наступательные действия на Бахмутском направлении в районах н.п. живую силу и вооружение и военную технику", — подчеркнул он.

По словам Ковалева, российские оккупационные войска оказывают мощное сопротивление, поэтому несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике.

"Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях", — подытожил он.

Наступление украинских военных на востоке по состоянию на 27 июня. ФОТО: DeepStateMap

По последним данным от украинского командования, на утро 28 июня российская армия сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. Идут тяжелые бои. В течение суток произошло более 30 боевых столкновений.

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