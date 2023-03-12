Продолжаются тяжелые бои: в ISW рассказали, продвигаются ли россияне в Бахмуте

"Вагнеровцы" становятся все более зажатыми в промышленных районах Бахмута.

Российские силы продолжают наземные атаки в Бахмуте Донецкой области и его окрестностях, но 11 марта не совершали никаких подтвержденных продвижений в черте города.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

11 марта российские войска продолжали наземные атаки вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк.

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Украинский генеральный штаб сообщил, что украинские войска отразили российские атаки на сам Бахмут; северо-восточнее Бахмута возле г. Парасковеевка; северо-западнее Бахмута вблизи г. Железнянское, Дубово-Василовка и Богдановка; и к западу от Бахмута у Ивановского.

Официальный представитель Восточной группировки полковник Сергей Череватый 11 марта отметил, что бои в Бахмуте на этой неделе были более интенсивными, чем предыдущей, и что только за прошедшие сутки в Бахмуте произошло 23 боевых столкновения. Однако, по данным Института, российские войска не производили никаких подтвержденных наземных атак на западе Донецкой области.

"11 марта российские войска не предпринимали никаких подтвержденных наступлений в пределах Бахмута. Украинские и российские источники продолжают сообщать о тяжелых боях в городе, но бойцы группы "Вагнера", вероятно, все чаще оказываются зажатыми в промышленных районах города, и поэтому им трудно добиться значительных успехов", — говорится в отчете.

Что происходит в Бахмуте сейчас?

Украинские военные в Бахмуте отражают многочисленные атаки россиян, несущих безумные потери. Бои под Бахмутом настолько интенсивны, что не выдерживает оружие: от стрельбы подчас начинает заклинивать автоматы. У наших защитников в Бахмуте есть свободное время только на минимальный сон, приведение вооружения и техники в боевое состояние – и снова в бой.

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский 9 марта заявлял, что российские войска бросают в бои под Бахмутом наиболее боеспособные подразделения, в частности, штурмовые отряды наемников ЧВК "Вагнер". Актуальность обороны города с каждым днем растет.

10 марта заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что войска РФ пытаются прорвать украинскую оборону в Бахмуте, однако украинские воины продолжают защищать город от российских захватчиков.

По данным пресс-секретаря Восточной группировки Сергея Череватого, украинские Вооруженные силы уничтожили большую часть ЧВК "Вагнера" в Бахмуте. Именно поэтому морально-психологическое состояние окупантов очень низкое.

Разведка Британии 11 марта проинформировала, что за последние четыре дня силы группы "Вагнер" захватили большую часть восточной половины города Бахмут. В частности, в центре города река Бахмутко теперь проходит по линии фронта. В то же время, украинские силы удерживают западную часть города и разрушили ключевые мосты через реку.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что бои продолжаются как в окрестностях Бахмута, так и уже на улицах самого города, однако украинские военные продолжают держать оборону. Он добавил, что окрестные территории усыпаны телами погибших российских оккупантов, в том числе наемников ЧВК "Вагнер". Их никто не уносит, "потому что они там никому не нужны".

Украинский военный, гранатометчик 5-го отдельного штурмового полка Юрий Сиротюк, сейчас защищающий Бахмут от российских захватчиков, также рассказал, почему город нельзя сдавать врагу.

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