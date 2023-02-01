"Продолжаются жестокие бои": РФ пытается расширить географию наступления на востоке – Минобороны

По словам Маляр, враг имеет преимущество в количестве бойцов и вооружения.

На востоке Украины продолжаются жестокие бои. Оккупанты пытаются расширить географию наступления на Лиманском направлении.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, враг делает мощные попытки прорвать украинскую оборону.

Несмотря на большие потери, россияне продолжают наступательные действия также на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском направлениях. Оккупанты активно пытаются выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

"Что это значит простыми словами? Продолжается война. Жестокая и ожесточенная. Наши воины защищают каждый сантиметр украинской земли в условиях преимущества врага в количестве бойцов и вооружения. Отбивают атаки врага и пытаются удержать оборону. Все, при таких условиях, успехом, ведь мы используем наши силы и ресурсы по максимуму и даже больше, и каждый день сопротивления, лишение врага возможности рассредоточить силы, уничтожение его техники и личного состава – это еще один героический день, который приближает нас к победе. Даже когда не все сразу удается и нужно время", — отметила Маляр.

Трудные бои на Донбассе: что известно

Ранее в ВСУ рассказали, что возле Бахмута за сутки были уничтожены 360 российских военных.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что россияне готовятся к наступлению в Луганской области. По его словам, основной резерв оккупанты будут подтягивать во второй половине февраля.

По словам президента Зеленского, на Бахмутском, Угледарском и других направлениях в Донецкой области проходят постоянные российские штурмы и попытки прорвать нашу оборону.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что Украина "очень мощно" готовится к новому наступлению России.

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