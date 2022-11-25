Продолжение обстрелов Украины увеличивает шансы на получение ею ракет ATACMS – Фейгин

Кремль на сегодняшний день использует лишь два оставшиеся у него средства влияния на войну.

Российский оппозиционер и юрист Марк Фейгин считает, что последующие массированные обстрелы Украины со стороны России увеличивают шансы на передачу Киеву ракет ATACMS с дальностью полета до 300 км.

Такое мнение Фейгин выразил "24 каналу".

Он также считает, что российские власти на сегодняшний день используют лишь два оставшиеся у них средства влияния на войну. Речь идет о ракетных обстрелах критической инфраструктуры и потенциальной попытке нового наступления из Беларуси сразу в двух направлениях – на Киев и Волынь.

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"Важно, какой ответ будет на это. Если они пойдут с Севера, то могут быть разгромлены. А продолжение обстрелов территории Украины увеличивает шансы получения ракет ATACMS на 300 километров", — сказал юрист.

Кроме того, по оценкам Фейгина, на сегодняшний день фактор мобилизованных россиян больше не влияет существенно на ход войны. Однако это может измениться, если Россия станет отправлять в Украину новые волны мобилизованных.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ракеты ATACMS с дальностью действия 300 км приблизили бы конец войны, позволив Украине уничтожить крупные военные склады противника, расположенные в глубине оккупированных территорий.

Заметим, что в Пентагоне накануне объявили о новом пакете военной помощи для Украины, в который в частности вошли боеприпасы к NASAMS и HIMARS, пулеметы, генераторы и тактические автомобили.

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