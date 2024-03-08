"Продолжение предвыборной кампании": Гуменюк объяснила, почему оккупанты сильнее бьют по Херсонщине

Россияне мощно обстреливают правый берег Херсона и днем, и ночью.

Руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк объяснила цель оккупантов.

"К сожалению, враг очень мощно терроризирует херсонские населенные пункты, в частности, правый берег вдоль уреза воды. Это продолжение так называемой предвыборной кампании. Они пытаются убедить население временно оккупированного левого берега в том, что продвигаются якобы к правому, что "русский мир" — это хорошо, что им на левом берегу живется тихо, а правый — постоянно под обстрелами, поэтому мощно терроризируют артиллерийскими обстрелами, используют много беспилотников типа FPV, "Ланцет", других модификаций, с которых сбрасывают осколочные боеприпасы. Этой ночью враг обстреливал Белозерку и Станислав. Это населенные пункты у устья Днепра, где острова, враг пытается там давить, якобы изображая возможности своего продвижения. Но все уже увидели, что и фортификационные сооружения правого берега мощные и крепкие, обустраиваются и обновляются потому, что враг, возможно, здесь продвинется, а чтобы продемонстрировать врагу, что шансов он нет", — сказала она.

Напомним, враг обстреливает правый берег, чтобы помешать продвижению ВСУ на левый берег. Количество вражеской группировки на левом берегу Днепра оценивается более чем в 70 тысяч личного состава и сотни единиц вооружения и техники.