"Продолжение следует": в ГУР прокомментировали удар по Чонгарскому мосту из Херсона в Крым

Российские пропагандисты 22 июня заявили, что произошел прилет по Чонгарскому мосту, через который оккупанты ранее переправляли военную технику из Крыма.

В украинской разведке заявили, что пока рано анализировать относительно военной целесообразности то, что происходит на временно оккупированных территориях. Однако "продолжение следует".

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире "24 Канала".

"Сейчас идет работа и она будет продолжена. Это планомерная работа Сил безопасности, обороны, Движения сопротивления, местного населения, ожидающего возвращения украинской законной власти на этих территориях. Можно лишь комментировать, что продолжение следует", — подчеркнул Юсов.

Ранее в России угрожали "ответом" на такие удары по временно захваченным украинским землям. Однако после этого россияне уже показали всю свою "мощь".

"Ничего нового эти скучные и депрессивные пропагандисты, ксенофобы и имперцы уже нам сказать не могут. Уже все сказано. Теперь будут говорить только украинцы", — отметил представитель разведки.

Следует отметить, что Чонгарский мост важен для россиян, ведь именно через него из оккупированного Крыма оккупанты перекидывают технику и личный состав на Юг Украины. Там сейчас ВСУ проводят наступательные операции.

Фото после удара по Чонгарскому мосту 22 июня/Фото с Телеграмм-каналов

Напомним, 22 июня российские коллаборанты, в том числе самопровозглашенный глава Крыма Сергей Аксенов и российский гауляйтер из Херсонщины Владимир Сальдо, заявили об ударе по Чонгарскому мосту, ведущему из Херсонщины в Крым.

Они традиционно обвинили в этом Украину, а Сальдо даже заявил, что удар по мосту был нанесен якобы ракетами Storm Shadow.

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