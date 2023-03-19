Продолжит ли Россия наступательные действия в районе Авдеевки и Марьинки: прогноз от ВСУ

В Вооруженных силах Украины в ближайшее время прогнозируют продолжение наступательных действий России в районе Авдеевки и Марьинки.

Об этом сообщил руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский, передает "Укринформ".

"В ближайшее время мы ожидаем все же продолжения наступательных действий в районе Авдеевки и Марьинки. На Угледарском направлении сейчас пока несколько затишье будем прогнозировать. Но враг продолжает обстреливать ствольной артиллерией, РСЗО, наносить авиаудары. Это происходит постоянно и (РФ – ред.). ) проводит достаточно мощные обстрелы", — сказал он.

Спикер отметил, что на данный момент на Угледарском направлении установилось определенное стратегическое затишье. Но украинские разведчики работают и наши военные видят ситуацию по накоплению и передвижению войск, отметил Дмитрашковский.

По его информации, враг вводит последние резервы на Авдеевском и Марьинском направлениях.

"Вчера-позавчера были введены подразделения 98-й десантной дивизии, это был спецназ этого подразделения. А уже вчера вечером мы узнали о введении еще двух танковых рот. Это связано с тем, что они теряют технику", — уточнил он.

Что касается Запорожского направления, то есть небольшое затишье, хотя там и ведутся позиционные бои.

"Наши воины пытаются занять несколько другие позиции, чтобы в будущем иметь лучшие возможности для контрнаступления. На Донецком направлении обстрелы продолжаются. За день было 317 обстрелов", — отметил Дмитрашковский.

Среди причин того, что россияне терпят большие потери на фронте, Дмитрашковский назвал неподготовленность этих военных и непродуманность операций, в которых они пытаются добиться какого-то успеха. По его словам, в некоторых случаях россияне все же добиваются успехов, но потом наши военные выбивают их с занятых ими позиций.

Напомним, как заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, российские захватчики тактически не могут завершить операцию по захвату Бахмута. Им остается только совершать атаки "по инерции".

Читайте также: