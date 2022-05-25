"Продолжительность этой войны зависит от скорости введения энергетических санкций" — Подоляк

"Продолжительность этой войны зависит от скорости введения энергетических санкций" — Подоляк

В Офисе президента призвали Европу к энергетическим санкциям против России.

Ключ к миру в войне России против Украины заключается в скорости введения энергетических санкций против страны-агрессора.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Будущее Европы сегодня формируется не в Брюсселе или Давосе, а в окопах под Северодонецком и Бахмутом. Продолжительность этой войны зависит от скорости введения энергетических санкций и объемов поставки оружия. Хотите окончание войны? Ключ к миру – в ваших столицах", – отметил он.

Напомним, на Всемирном экономическом форуме в Давосе министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что государства-члены ЕС по-разному зависят от российских источников энергии, но нефтяное эмбарго вполне достижимо в ближайшие дни.

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