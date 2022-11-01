Продовольствие как оружие: мир возмущен заявлениями России из-за зернового соглашения

Мир возмущен заявлениями России из-за зернового соглашения, потому что они пытаются превратить продовольствие в оружие. Зерновая инициатива должна быть отделена от боевых действий – в Турции подчеркнули, что отгрузка украинского зерна должна быть четко отделена от условий конфликта, говорится в ТСН.

На созванном страной-агрессорской заседании Совета Безопасности ООН представитель Москвы обвинял Киев в использовании зернового соглашения в качестве прикрытия для атаки на российские корабли. Заявлял, что договоренности о прохождении судов через Черное море без участия России не должны выполняться. Не стеснялся угрожать, мол, если корабли будут выходить из украинских портов — Кремль ничего не гарантирует.

"Вооруженные Силы Украины под прикрытием гуманитарного зеленого коридора, созданного в рамках Черноморской инициативы, нанесли массированные авиационные и морские удары по судам и инфраструктуре Черного моря России и Севастополя. Российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских судов, участвующих в Черноморской инициативе", - заявил он.

Представитель России в ООН фактически повторил заявления своего шефа, накануне Путин также пытался обвинить во всем Украину. Правда, говорил уже не о срыве, а о приостановлении соглашения. Не упоминая, что именно его государство с сентября блокировало суда с продовольствием, фактически это соглашение не выполняя. Российские заявления не стали неожиданностью для Украины, говорит наш посол ООН Сергей Кислица. "Мы возмущены, но не удивлены заявлением России о приостановлении своего участия в Черноморской зерновой инициативе. Это заявление не было сделано неожиданно, поскольку Россия никогда не отказывалась от обострения продовольственного кризиса как инструмента давления и шантажа на мир", — заявил он.

Пока в рамках зерновой сделки удалось вывезти около 10 миллионов тонн продовольствия. Почти 200 тысяч тонн украинской пшеницы доставили в страны, находящиеся на грани голода. Представитель Киева отмечает, что намерение умышленной блокады со стороны России очевидно — заставить наше государство уступить шантажу России под угрозой голода в мире. Это видят и в Соединенных Штатах. "Россия в очередной раз демонстрирует свою готовность превратить продовольствие в оружие. Ее действия напрямую влияют на страны с низким и средним уровнем доходов, повышают мировые цены на продовольствие и усугубляют и без того тяжелые гуманитарные кризисы", — заявляет заместитель посла США в ООН Джеффри Де Лаурентис.

В ООН российскую ложь о причастности "зернового коридора" к атаке на российские корабли – опровергают. Продолжают и работу с совместным с Украиной и Турцией координационным центром, проверяющим корабли с зерном. Накануне в центре сообщили, согласовали план движения 14 судов, россиян об их маршруте проинформировали.

Зерновая инициатива должна быть отделена от боевых действий – такую позицию озвучили в Турции. Анкара вместе с Киевом и ООН договорилась вдвое увеличить количество групп инспекторов, осматривающих корабли. То есть, искусственно созданная Россией в сентябре очередь должна задвинуться и вопрос о том — удастся ли зайти в черноморские порты новым кораблям, перевозящим продовольствие.

Читайте также:

В Украину идут дожди и похолодание: когда ждать

Появился график отключения света в Киевской области — ДТЭК

Россияне готовятся к обороне Новой Каховки: оккупанты роют траншеи и "эвакуируют" людей